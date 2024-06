Ventimiglia, incidente a Villatella: cerimonia di commemorazione per i tre militari morti (foto)

Un semplice mazzo di fiori e una breve, ma sentita, commemorazione per ricordare colleghi che non ci sono più, scomparsi in un tragico incidente. Un ispettore di pubblica sicurezza e un maresciallo della guardia di finanza in questi giorni sono tornati sul luogo, a Villatella, frazione di Ventimiglia, dove l’11 giugno 2023 persero la vita due tecnici dell’Istituto idrografico della Marina e un finanziare.

Erano su un mezzo dell’esercito, sul lavoro - stavano tracciando il confine tra Italia e Francia - ma a ad un certo punto il Jeep Defender è finito fuori strada facendo un volto di trenta metri. A bordo erano in quatto, solo uno si è salvato. Gli altri tre non ce l’hanno fatta. Si chiamavano Leonardo Sensitivi, Tiberio Ghelardini e Michele Pellegrino.