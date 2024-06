Speciale Weekend: gli appuntamenti da non perdere questo fine settimana in provincia di Imperia

Il 24 giugno, San Giovanni Battista, per i ‘Ciantafurche’ (gli abitanti di Oneglia, quelli di Porto Maurizio si chiamano 'Cacelotti’) è il giorno più importante dell’anno e questa ricorrenza si celebra sin dal lontano 1981 con 10 giorni di festa e allegria, di buon cibo e di occasioni di svago e divertimenti per tutti i gusti e tutte le età, il tutto sapientemente orchestrato dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi che ne cura l’organizzazione.

La location rimane la stessa: la banchina Aicardi, alla radice del molo corto di Oneglia, area quest’anno notevolmente ampliata in direzione del faro. Una trasformazione che garantisce maggiore spazio per la collocazione degli stand, sia quelli espositivi che quelli di servizio.

Punto di forza dell’evento è ‘Ineja Food’, il brand che identifica il progetto gastronomico del Comitato San Giovanni, nato con l’obiettivo di promuovere il territorio di Imperia tramite i suoi prodotti, i suoi profumi, i suoi sapori. Oltre al consueto ed apprezzato menù, lo staff proporrà ogni sera un piatto ‘d.o.c.’ a rotazione. L’area spettacoli ospiterà un nutrito numero di proposte ed eventi di intrattenimento che spazieranno dalla danza ai concerti musicali, dal ballo libero alla musica live, dalle esibizioni sportive a quelle vocali, alle presentazioni di libri. Evento clou sarà, come sempre, il grande spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio in programma la sera di lunedì 24 giugno. Quest’anno la mostra MercantIneja è allestita nella sua nuova location con stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche, produttive ed artigianali.



Ed ecco il programma di oggi: alle 17.30 nella ‘Tenda Cultura’ è in programma un monologo di Loredana De Flaviis tratto da ‘Cicatrici’, mentre nell’area spettacoli alle 20.30 prenderà il via una serata latino con dj Junior Biscochito, alle 21.00 l’appuntamento è con lo spettacolo di ‘Chelli du Gumbu de Chichen’ con la voce narrante di Natalino Trincheri. La giornata di concluderà alle 22.30 con una sezione di ballo sportivo denominato ‘Dance show’.



Il programma di domani: la giornata inizierà alle 9.00 con la gara di pesca con canna da riva categoria Pierini al molo lungo Oneglia (iscrizione gratuita e premi per tutti i partecipanti). Alle 18.00 nella ‘tenda Cultura’ si terrà la presentazione del libro ‘Anno dopo anno, Imperia una città in cammino’ di A. Gaibisso Dominici e BM Gandolfo Donatiello. Alle 18.30 nello ‘Spazio Sport’ si terranno attività ludico-sportive proposte dall'asci Petanque Pontedassio, alle 20.00 nell’area spettacoli spazio ad esibizioni ballo liscio e danze standard, alle 21.00 prenderà il via una serata musicale e danzante con l'orchestra ‘Sorrisi e Musica’ seguita alle 22.30 da esibizioni di ballo liscio e danze standard della scuola Studio Danze Imperia e, a seguire, ballo libero.



Ora diamo uno sguardo a quello che propone il resto della provincia di Imperia.



A Sanremo si corre per il Santuario Pelagos con ‘Run for the Whales’, evento sportivo a favore dell’Istituto Tethys per far conoscere le balene e i delfini che popolano le acque del ponente ligure e per raccogliere fondi da destinare alla loro tutela e alla ricerca scientifica. Sono circa 600, di cui oltre 341 alla mezza maratona, gli iscritti alla competizione sportiva. Anche in questa edizione ci sarà una Half Marathon (Fidal), una gara non competitiva di 10 km, e la Family Run di circa 3 Km.

La Half Marathon partirà da San Lorenzo al Mare e interesserà la pista ciclabile in direzione ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Sanremo. Ad Arma di Taggia i partecipanti percorreranno anche un breve tratto urbano. La 10 Km prenderà invece il via al campo di atletica dirigendosi subito verso levante, lungo la pista ciclabile, fino quasi all’inizio di Tre Ponti dove ci sarà il giro di boa per il ritorno. La Family Run interesserà il tratto del lungomare sanremese.

La mezza maratona prenderà il via alle 19 da San Lorenzo al Mare. Allo stesso orario, ma dal campo di atletica di Pian di Poma, è previsto lo start della 10 Km, in coda alla quale si svolgerà anche la family run. La cerimonia di premiazione si terrà in zona traguardo alle ore 21 (il programma a questo link).



Evento collaterale sarà la prima edizione della Plogging Challenge della Run for the Whales, organizzata dal Comitato Sanremo Marathon in collaborazione con l’associazione I Deplasticati e l’intervento anche di alcuni volontari della BioDesign FoundaIon. Si tratta di un’iniziativa volta a pulire un’area di Sanremo, Pian di Poma, che nonostante ospiti l’eccellenza degli impianti sportivi di Sanremo, è spesso vittima del degrado. La Plogging Challenge inizierà alle 9.30 e si concluderà alle 12.00 e si svolgerà lungo nelle aree di Pian di Poma adiacenti alla partenza della Run for the Whales. L’attività è aperta a grandi e piccini. Il ritrovo è alle ore 9 alla Pista di Atletica di Pian di Poma a Sanremo. Per aderire all’iniziativa è possibile scrivere una mail all’indirizzo segreteria@sanremomarathon.it o presentarsi direttamente sabato mattina.



‘Divertiamoci a Diano 2024’ è il titolo della 12ª edizione della manifestazione di inizio estate in programma oggi e domani a Diano Marina con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Spazio anche eventi collaterali: questa sera alle 21.00 si terrà la Notte Bianca a tema ‘La famiglia Addams’ con musica live e DJ set. Domani alle 18.00, in Via Genova, Simone Alessio, in arte Garibaldi, presenterà il libro ‘Protomorfosi’.



Per gli appassionati dei veicoli storici domani è in programma il 1° Raduno Marina degli Aregai, dedicato alle auto e moto d'epoca. Un appuntamento ricco di eventi che partirà da Taggia per arrivare nella suggestiva cornice del Porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare.

Una giornata per tutta la famiglia, a partire dalla registrazione dei veicoli nell'area del Museo Nazionale dei Trasporti / sez. Taggia, dove sarà possibile visitare l'esposizione permanente e la sezione dei plastici ferroviari con treni elettrici in movimento che faranno la gioia dei bambini di tutte le età. Dopo la sfilata, che attraverserà il centro storico di Taggia e il litorale di Santo Stefano al Mare, arrivati al Porto di Marina degli Aregai, la giornata proseguirà con DJ set, coreografie di ballerine sulle musiche dagli anni '40 ai '60, le modelle acconciate sul posto con pettinature dagli anni '40 agli anni '60 sfileranno tra i veicoli esposti e dopo la premiazione, chiuderà il raduno il concerto dei ‘Distillery’ con sonorità Rock e Blues. Madrina d'eccezione dell'evento sarà Ilaria Salerno, Miss Social Liguria 2023.



Dalla costa all’entroterra per partecipare oggi a Perinaldo ad una giornata speciale in memoria di Giò Domenico Cassini organizzata in occasione del 399esimo anniversario della nascita del noto astronomo. Cassini nacque, infatti, a Perinaldo l'8 giugno del 1625. Per l'occasione dalle 9.30 alle 13 vi sarà una visita al Castello Maraldi e alla dimora storica del Cassini, edificio situato all'interno del centro storico. Alle 17 nella sala consiliare del Comune andrà in scena un incontro su 'Un universo di colori invisibili' con il professore Andrea Possenti che parlerà degli ultimi 75 anni, in particolare dei progressi tecnologici che hanno dato agli astronomi 'occhiali' speciali capaci di svelare un universo di corpi celesti tanto curiosi quanto insospettati. Alle 18, sempre nella sala consiliare del Comune, si terrà, invece, l'incontro 'Terra, Marte, Venere: pianeti quasi fratelli' con il professor Enrico Flamini. Infine, alle 21.45 all'osservatorio comunale Cassini verrà proposto 'Moon Night', che prevede osservazioni astronomiche guidate ai telescopi di Luna, stelle doppie, ammassi stellari e nebulose.



Oggi ad Andagna, frazione di Molini di Triora, torna la manifestazione E Lizzette de San Zane, manifestazione che si svolge in tutto il paese e crea un’atmosfera unica, dove a far da padroni saranno i cinque sensi.

E Lizzette de San Zane, in italiano le Lucciole di San Giovanni, guiderà i partecipanti attraverso un percorso enogastronomico, accompagnato dalla calda atmosfera dei lumini, arricchito dal tour nei caratteristici carruggi del paese, gustando i piatti salati e dolci offerti nelle apposite aree. Una manifestazione per grandi e piccini, nella magia delle prime notti d’estate.

Saranno previsti due itinerari, uno per chi vorrà gustare ottimi bicchieri di vino accompagnati da abbondanti stuzzichini, l’altro per chi vorrà cenare in loco, gustando i piatti tipici di Andagna. All’ingresso i partecipanti potranno scegliere il percorso che preferiscono, lasciandosi tentare dalle golose specialità tipiche della zona. Compreso nell’acquisto ci saranno bicchiere, porta bicchiere da collo, mappa del percorso e scheda per votare la propria band preferita. La manifestazione ospiterà infatti il Concorso per Band del territorio ‘Belin, che band!’ che si esibiranno dalle 19.45 alle 22.00 e saranno votate dai partecipanti della manifestazione. Sarà presente un maxischermo per seguire la partita Italia-Albania in occasione degli Europei di Calcio 2024. Alle ore 21.30 si esibiranno fuori concorso gli Erbagrama presso il Piazzale Manifestazioni, i vincitori della scorsa edizione del concorso ‘Belin, che band!’. Alle ore 23.45 ci sarà la premiazione della band vincitrice 2024 presso il Piazzale Manifestazioni di Andagna e la festa continuerà con Dj Comix e Claudio Restelli di Radio88.



Il Comune di Pietrabruna organizza domani, domenica 16 giugno, una giornata a Boscomare, un borgo immerso nella natura incontaminata dell'entroterra ligure. Un ricco programma di eventi gratuiti per scoprire la bellezza di questo luogo è offerto ai partecipanti che si ritroveranno alle 12 in piazza delle feste di Boscomare dove si potrà degustare un gustoso pranzo di pasta. A seguire, visita al borgo e alla torre antibarbaresca, per poi immergersi nella natura con una camminata nei boschi su un sentiero affascinante. Un percorso suggestivo che condurrà alla scoperta di paesaggi mozzafiato e della flora tipica del territorio. Km. 6 con un dislivello di m. 200. Al rientro degustazione di pane e olio extravergine di oliva taggiasca. Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria) chiamare o scrivere alla guida al 337 1066940 (Marina).



Concludiamo con alcune proposte musicali.



La band matuziana ‘Filodiretto’ fa tappa al Teatro dell'Attrito di Imperia questa sera alle ore 21 come parte del loro ‘Busking Bronx Tour’. I Filodiretto presentano il loro lavoro discografico di brani originali pop cantautorale, passando dalla critica sociale alla riflessione sui sentimenti comuni. La serata è ad ingresso libero e si consiglia la prenotazione al numero 3202127561.



Oggi a Sanremo proseguono gli eventi dello ‘Swing Corner of the Fortress’ collegati con la mostra ‘Carta canta…’ ospitata nel Forte di Santa Tecla. Alle 17 sarà la volta del secondo concerto con il trio ‘Um a Zero’ composto dalla cantante brasiliana Valbilene Coutinho, dal chitarrista Riccardo Anfosso e dal batterista Enzo Cioffi.



Il Teatro delle opere parrocchiali di Imperia, in via Verdi, ospiterà domani pomeriggio alle 17.30 il primo di tre concerti facenti parte della rassegna di musica classica organizzata dal gruppo famiglia OP insieme alla scuola di musica Gaetano Amadeo e all’associazione Le Muse. Oggi sarà la volta del maestro Andrea Oliva, primo flauto solista dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e musicista di fama internazionale accompagnato al pianoforte dal maestro Nicola Giribaldi. Si consiglia la prenotazione al 375 8311212.





