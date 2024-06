Sport e beneficenza a Camporosso, il 'Fermi' vince il "Torneo delle scuole": raccolti 1680 euro (Foto)

E' la squadra del 'Fermi' a vincere il "Torneo delle scuole" andato in scena a Camporosso il 10 e il 12 giugno. E' stata un successo la manifestazione a scopo benefico. Sono, infatti, stati raccolti 1680 euro che saranno devoluti a Famiglie Sma.

"Il 'Torneo delle scuole' era una manifestazione a scopo benefico. Tra le donazioni degli spettatori, le quote dei giocatori e il montepremi delle squadre, che è stato deciso di devolverlo tutto in beneficenza, abbiamo raccolto 1680 euro" - fa sapere Federico Ialacqua, ideatore e organizzatore del torneo - "Il ricavato del torneo sarà destinato all'associazione Famiglie Sma".

"Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di aderire al torneo e all'iniziativa benefica" - afferma Ialacqua - "Inoltre, ringraziamo gli sponsor Muscatello AutoScuola e Pasta Fresca Morena, che ci hanno dato la possibilità di comperare il necessario. Grazie a loro è stato possibile organizzare il torneo".

Famiglie SMA è un’associazione che raduna affetti e genitori di affetti da atrofia muscolare spinale, familiari e simpatizzanti. Nata nel 2001, dalla tenacia di un papà, come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) da anni in prima linea per combattere l’atrofia muscolare spinale, malattia genetica rara, è cresciuta sino a diventare un punto di riferimento per medici e ricercatori scientifici e per tutte le famiglie di bambini e adulti con SMA. Dal dicembre del 2022 Famiglie SMA è ufficialmente iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore quale associazione di promozione sociale con la denominazione: Famiglie SMA APS ETS. SMA è l’acronimo di atrofia muscolare spinale, una malattia delle cellule nervose del midollo spinale, quelle da cui partono i segnali diretti ai muscoli, che colpisce i muscoli volontari usati per attività quotidiane quali andare carponi, camminare, controllare il collo e la testa e deglutire.