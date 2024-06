Sport e beneficenza, Camporosso ospita il "Torneo delle scuole" (Foto)

Tutti in campo per beneficenza. A Camporosso va in scena il "Torneo delle scuole". Si è svolta lunedì sera la prima giornata della manifestazione che ha lo scopo di raccogliere fondi per Famiglie Sma.

Questa sera, dalle 19 alle 23, andrà in scena la seconda giornata del torneo. "Il 'Torneo delle scuole' è una manifestazione a scopo benefico. Gran parte del ricavato del torneo sarà, infatti, destinata all'associazione Famiglie Sma" - fa sapere Federico Ialacqua, ideatore e organizzatore del torneo - "Noi giocatori, tramite una quota, parteciperemo alla donazione e anche il pubblico tramite un’offerta libera avrà la possibilità di partecipare e in cambio riceverà un braccialetto personalizzato. Il torneo è stato possibile organizzarlo, soprattutto, grazie agli sponsor, Muscatello AutoScuola e Pasta Fresca Morena, che ci hanno dato la possibilità di comperare il necessario".

Famiglie SMA è un’associazione che raduna affetti e genitori di affetti da atrofia muscolare spinale, familiari e simpatizzanti. Nata nel 2001, dalla tenacia di un papà, come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) da anni in prima linea per combattere l’atrofia muscolare spinale, malattia genetica rara, è cresciuta sino a diventare un punto di riferimento per medici e ricercatori scientifici e per tutte le famiglie di bambini e adulti con SMA. Dal dicembre del 2022 Famiglie SMA è ufficialmente iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore quale associazione di promozione sociale con la denominazione: Famiglie SMA APS ETS. SMA è l’acronimo di atrofia muscolare spinale, una malattia delle cellule nervose del midollo spinale, quelle da cui partono i segnali diretti ai muscoli, che colpisce i muscoli volontari usati per attività quotidiane quali andare carponi, camminare, controllare il collo e la testa e deglutire.