Espresso Riviera, inserite le stazioni di Diano e Imperia. Sartori: "Recepita la richiesta della regione"

“Ringrazio l'amministratore delegato di Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa per aver recepito la nostra richiesta, che va incontro alle esigenze del territorio, per fare fronte al flusso turistico che anche quest'anno sarà certamente notevole. L'aggiunta di queste due fermate sarà da incentivo per i turisti a fare uso del treno per raggiungere la Riviera di Ponente”.



L'assessore ai Trasporti e al Turismo Augusto Sartori commenta così la decisione di Treni Turistici Italiani del Gruppo Fs che, facendo seguito alla richiesta inoltrata lo scorso 24 maggio da Regione Liguria, inserirà le fermate di Imperia e Diano per il nuovo collegamento 'Espresso Riviera' che dal 3 agosto, fino a fine settembre, unirà Milano Centrale e Pavia a Ventimiglia.

Oltre alle citate fermate di Imperia e Diano il treno farà sosta anche a Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Sanremo e Bordighera.