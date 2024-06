Aziende centenarie, riaperte le iscrizioni al Registro delle Imprese Storiche

La Camera di Commercio Riviere di Liguria informa che, per valorizzare tutte le imprese che hanno compiuto 100 anni nel 2023 o li compiranno nel 2024, Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro nazionale delle Imprese Storiche.

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Scopo del Registro è dare risalto alle imprese che, nel loro secolo di vita, hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il proprio patrimonio di competenze e conoscenze dimostrando forza e capacità innovativa attraversando guerre, crisi economiche, rivoluzioni tecnologiche e cambiamento dei mercati. Il Registro coinvolge tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore economico, iscritte al Registro Imprese con una continuità di attività nello stesso settore merceologico da almeno 100 anni. Il Registro è consultabile sul sito web di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it/imprese-storiche), filtrando la ricerca per Regione, Camera di Commercio, Settore e Periodo. L’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche è gratuita e le adesioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche avvengono attraverso i bandi promossi da Unioncamere. Ad oggi sono oltre 2.600 le imprese italiane che possono fregiarsi di un’attività secolare, documentate nel Registro.

Le nuove domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2024 per le imprese già centenarie al 31 dicembre 2023 e, a seguire, dal 1° gennaio fino al 31 luglio 2025 per tutte le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024.

Informazioni e modalità di iscrizione per le imprese di Imperia, La Spezia e Savona, sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria al seguente link:

https://www.rivlig.camcom.gov.it/registro-delle-imprese-e-rea/registro-nazionale-delle-imprese-storiche.