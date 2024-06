Elezioni Sanremo: inizia il valzer del ballottaggio, anche gli esclusi si preparano a scendere in pista

Come si muoveranno gli altri candidati sindaco in vista del ballottaggio? Quali indicazioni daranno ai propri elettori?

Il risultato del primo turno elettorale ha stabilito che bisognerà aspettare ancora due settimane per conoscere il nuovo sindaco di Sanremo, in un testa a testa che vedrà contrapporsi Gianni Rolando e Alessandro Mager. Le urne hanno detto che Rolando parte da un vantaggio di dieci punti percentuali (42,37 ; 32,31). C'è però un margine di 25,32% di voti (quello degli altri quattro candidati) che avrà un peso decisivo nel risultato finale e lascia le porte aperte a qualsiasi conclusione.

Per quanto riguarda la coalizione guidata da Fulvio Fellegara, che potremmo definire il vero ago della bilancia di queste votazioni, non è ancora arrivata una linea guida concordata da seguire, anche se è prevista a breve una riunione dell’intero gruppo, nel corso del quale potrebbe arrivare una decisione definitiva su come procedere.

"Noi abbiamo parlato al riguardo - ha dichiarato Erica Martini di Indipendenza! -abbiamo valutato varie soluzioni ma dobbiamo ancora prendere una decisione definitiva. Per questa settimana abbiamo programmato una serie di riunioni, prima tra i candidati e poi a porte aperte con gli elettori in cui ci confronteremo e, una volta sentite tutte le parti in causa, valuteremo una strada da seguire".

Si dovrà attendere invece qualche giorno per sapere come si muoverà Sanremo 2024 di Roberto Danieli: "Noi abbiamo programmato un incontro lunedì, nel corso del quale valuteremo chi entrerà in consiglio comunale a seconda del sindaco che verrà eletto, una volta che avremo discusso dei possibili cambiamenti del consiglio in base al sindaco scelto, prenderemo una decisione in merito".

Roberto Rizzo invece ha già deciso cosa fare: "Per quanto mi riguarda io intendo ribadire quanto detto nell'appello al voto. La cosa più importante è andare a votare, perché si rischia di avere un sindaco che non rispecchi la maggioranza. Non ho interesse nel dire chi votare, penso che gli elettori siano abbastanza maturi e intelligenti per decidere autonomamente come muoversi. Io non do alcuna indicazione, se i vertici del movimento diranno qualcosa è un conto, ma da me non arriva nulla".