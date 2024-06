Comunali, Adriano Biancheri riconfermato sindaco di Olivetta: "Il primo obiettivo? Raggiungere il 70% di differenziata"

"Il primo obiettivo, in assoluto, del nuovo mandato sarà raggiungere una nuova percentuale sulla raccolta differenziata: il 70%. Spero di arrivarci già dal prossimo mese. Eravamo molto bassi, al 20%, quasi il fanalino di coda" - dice Adriano Biancheri, riconfermato sindaco di Olivetta San Michele, alle elezioni comunali, con 130 voti.

Biancheri era l'unico candidato sindaco con la lista 'Insieme per Olivetta'. "Desidero portare avanti tutti i progetti già in itinere sperando che vengano approvati anche dai giovani" - sottolinea Biancheri - "Sono molto soddisfatto del risultato e della mia squadra".

Al suo fianco si sono presentati, come consiglieri, Remo Capello, Giuliano Arras, Elena Greco, Claudio Terranova, Diego Rossi, Greta Limon, Remo Muratore, Gabriele Milano, Giovanni Ricelli e Vanessa Mamone. "So già tutta la composizione di come sarà il nuovo consiglio comunale. Essendo l'unica lista sono stati tutti eletti. Mercoledì prossimo, il 19 giugno, ci sarà il primo consiglio comunale" - fa sapere il riconfermato sindaco di Olivetta San Michele -"Nel corso della seduta verranno nominati vicesindaco e assessore. Inoltre, verranno distribuite le varie deleghe. E' una bella squadra, abbiamo anche inserito dei giovani".

Intanto, grande festa in paese, domani Olivetta festeggerà Sant'Antonio di Padova. "Domani festeggeremo il santo patrono" - dice il sindaco Biancheri - "Alle 11 vi sarà la celebrazione della santa messa, seguirà poi la processione e un piccolo buffet in piazza. Alla sera, invece, ci sarà il festino".