Staffetta blu per l’autismo 2024, 100 partecipanti, 13 fuoristrada verso l’Eremo della Maddalena sul Monte Taggia

Saranno in cento ad animare la tappa in Liguria di Staffetta blu 2024 per l’autismo, manifestazione a carattere nazionale giunta alla sua terza edizione ed organizzata in Liguria da Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo” di Imperia. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Anci nazionale. In questo caso i genitori ad Angsa Imperia hanno organizzato per i loro figli una vera e propria avventura con parte del viaggio in fuoristrada, ne sono stati mobilitati ben 13, e parte camminando.

L’appuntamento per i “cento in blu” liguri, ragazzi con disturbi dello spettro autistico , genitori, accompagnatori è per sabato 15 giugno alle 8.45 al parcheggio presso il casello autostradale di Taggia. Da lì con i 13 4x4 il grosso della comitiva raggiungerà la località Regione Albareto per iniziare la camminata verso l’Eremo della Maddalena del Bosco, un tragitto di 5 chilometri con bellissime vedute sul Taggia Arma e Valle Argentina. Punto di arrivo la Chiesa dove la Compagnia di Santa Maria Maddalena fondata nel 1716 e che da sempre organizza la festa storica nel paese di Taggia, attiverà le sue strutture per il pranzo. Il rientro nel pomeriggio. I fuoristrada sono messi a disposizione dall’associazione “Club 4x4 Alpi Marittima”, e resteranno a fianco e al servizio della colonna blu fino alla fine della manifestazione- avventura.

L’iniziativa , come sempre, è curata in tutte le Regioni dalle famiglie che aderiscono ad Angsa e che vogliono così creare e regalare ai loro figli una giornata di socialità immersi nella natura.