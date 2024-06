Molini di Triora, sabato torna ad Andagna la manifestazione 'E Lizzette de San Zane'

Sabato 15 giugno 2024 torna ad Andagna, Molini di Triora, la manifestazione 'E Lizzette de San Zane', manifestazione che si svolge in tutto il paese e crea un’atmosfera unica, dove a far da padroni saranno i cinque sensi.

E Lizzette de San Zane, in italiano le Lucciole di San Giovanni, guiderà i partecipanti attraverso un percorso enogastronomico, accompagnato dalla calda atmosfera dei lumini, arricchito dal tour nei caratteristici carruggi del paese, gustando i piatti salati e dolci offerti nelle apposite aree.

Una manifestazione per grandi e piccini, nella magia delle prime notti d’estate. Percorsi Gastronomici per le cantine e le aie del borgo.

Saranno previsti due itinerari, uno per chi vorrà gustare ottimi bicchieri di vino accompagnati da abbondanti stuzzichini, l’altro per chi vorrà cenare in loco, gustando i piatti tipici di Andagna. All’ingresso i partecipanti potranno scegliere il percorso che preferiscono, lasciandosi tentare dalle golose specialità tipiche della zona. Compreso nell’acquisto ci saranno bicchiere, porta bicchiere da collo, mappa del percorso e scheda per votare la propria band preferita.

La manifestazione ospita il Concorso per Band del territorio “Belin, che band!” che ha l’intento di promuovere l’aggregazione giovanile dando, inoltre, l’opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi davanti a un pubblico.

Le band si esibiranno durante la manifestazione “E Lizzette de San Zane” dalle 19.45 alle 22.00 e saranno votate dai partecipanti della manifestazione. La manifestazione si svolgerà in tutto il paese e guiderà i partecipanti attraverso un percorso enogastronomico, accompagnato dalla calda atmosfera dei lumini, arricchito dal tour nei caratteristici carruggi del paese.

Si esibiranno lungo il percorso:

Beat Less

Big Trouble

Clan Batexe

Fragma76

Nos New old stock

Sintesi

White Rabbit

Ogni partecipante che avrà acquistato un pass per partecipare alla manifestazione “E Lizzette de San Zane” avrà a disposizione un voto. Al termine dell’esibizione la band che avrà ricevuto più voti sarà eletta vincitrice e porterà a casa un premio del valore di 500,00 €.La festa proseguirà presso il Piazzale manifestazioni, dove è presente un punto ristoro con servizio bar e specialità gastronomiche come patatine, rostelle e molto altro.

Sarà presente un maxischermo per seguire la partita Italia-Albania in occasione degli Europei di Calcio 2024.

Alle ore 21.30 si esibiranno fuori concorso gli Erbagrama presso il Piazzale Manifestazioni, i vincitori della scorsa edizione del concorso Belin, che band!.

Alle ore 23.45 ci sarà la premiazione della band vincitrice 2024 presso il Piazzale Manifestazioni di Andagna e la festa continuerà con Dj COMIX e Claudio Restelli di Radio88 – Media partner dell’evento.