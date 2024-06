Camporosso: eletto sindaco Davide Gibelli, Parodi "Il centrodestra locale si è schierato con lui"

“A Camporosso si è consumato un atto che credo sia unico in tutta Italia. Esponenti di Fratelli d'Italia con incarichi direttivi, a partire dal segretario cittadino di Ventimiglia, si sono apertamente schierati su un candidato Sindaco espressione di centro sinistra”. Interviene oggi, con questo duro attacco, Roberto Parodi consigliere di maggioranza della lista ‘Frontalieri Ventimiglia’.

“Dopo che il senatore Berrino nei mesi scorsi – prosegue Parodi - aveva dichiarato che nessuno di fratelli d'Italia avrebbe mai appoggiato chi è espressione del PD. Vedere tutto il contrario uno a fianco dell'altro fare campagna elettorale di fatto smentisce quanto affermato dal senatore Berrino. Credo che i componenti della lista Morabito abbiano dimostrato coerenza portando un consenso del 40% a Fratelli d'Italia alle europee e avere sostenuto tutto il centrodestra. Vedere un consigliere regionale Dem a fianco di un Consigliere di Fratelli d'Italia e soprattutto un segretario provinciale PD insieme a un segretario cittadino di FdI in campagna elettorale insieme credo sia l'unico caso in Italia e tradisce soprattutto il voto dato alle europee degli elettori di Morabito. Questo non vuole essere una scusa per una sconfitta elettorale che probabilmente sarebbe arrivata lo stesso ma sicuramente crea anche un problema politico nell'alleanza di centro destra a Ventimiglia”.

“Se poi in ottica anche Sanremo – termina Parodi - seppur con numeri minori che possiamo contare, al ballottaggio si opti su un modo simile non ci sarebbe da meravigliarsi. Credo che una posizione,del principale partito di centro destra, nei confronti del suo segretario cittadino debba essere presa”.