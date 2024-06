Sanremo: buche nell'asfalto e diverse cadute in moto, la segnalazione all'Urp di Gianni Calvi (Foto)

Primo turno delle elezioni Amministrative concluso e, in attesa del ballottaggio, si torna a parlare di… ‘buche’. Questa volta la segnalazione arriva da Giovanni Calvi, sovrintendente capo della Polizia Provinciale e residente nella frazione di San Romolo.

Calvi ha scritto all’Urp del Comune per segnalare una serie di buche nell’asfalto tra il cosiddetto ‘Giro di Bevino’ ed il bivio per Bajardo. “Questa zona – scrive Calvi – rappresenta una vero e proprio pericolo per gli utenti. Non escludo, a breve, anche una segnalazione all'Autorità Giudiziaria, visto il pericolo e le cadute di diversi motociclisti negli ultimi tempi”.