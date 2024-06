Europee, Natale (PD): “Siamo sulla strada giusta: il risultato delle elezioni rafforza il lavoro fatto in questi mesi”

“Il risultato delle europee dimostra che il centrodestra non è più maggioranza in Liguria, mentre il PD sta sempre più affermando e costruendo un progetto condiviso. I risultati dimostrano come il lavoro fatto in questi mesi stia iniziando a dare frutto. Rispetto alle ultime politiche in Liguria, in nemmeno due anni, il Pd è cresciuto del 4 per cento". Così il segretario del PD Liguria Davide Natale commentando il risultato delle elezioni europee.

"Siamo stati capaci di riorganizzarci e ascoltare il territorio, prosegue Natale siamo tornati a fare quello che ci è sempre venuto meglio: stare tra le persone, condividerne i bisogni e dare ascolto alle loro richieste. A differenza di un centrodestra che in questi anni ha solo imposto progetti dall’alto e smantellato la sanità pubblica, costringendo i liguri a pagare per avere cure in tempi certi. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato a Genova, oltre il 30 percento, ma il 30 per cento lo abbiamo registrato anche alla Spezia, e a Savona e Imperia abbiamo uno scarto dello 0,5 percento da Fratelli d'Italia, attestandoci oltre il 24 percento. Risultati che confermano che siamo sulla strada giusta. Quella strada indicata dalla segretaria Elly Schlein e che si è confermata vincente”.