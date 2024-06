Elezioni Sanremo, lo spoglio: Rolando sopra quota 40%, seguono Mager (35%) e Fellegara (20%)

Che il giorno più atteso abbia inizio. Dalle 14 ha preso il via lo scrutinio che darà a Sanremo un nuovo sindaco dopo 10 anni di amministrazione Biancheri.

Grande attesa nella Città dei Fiori per una contesa elettorale che vede una inedita corsa a tre (Mager-Rolando-Fellegara) che lascia pensare al ballottaggio come ipotesi maggiormente accreditata per la nomina del primo cittadino. Difficile, infatti, prevedere una vittoria al primo turno come nel 2019, quando Alberto Biancheri ebbe la meglio si Sergio Tommasini.

In diretta dai point dei candidati sindaco seguiremo lo spoglio e pubblicheremo i primi dati.

Stando alle prime indiscrezioni, pare che nelle prime sezioni sia confermato il testa a testa tra Gianni Rolando e Alessandro Mager.

I primi dati dello spoglio elettorale stanno arrivando nei point dei candidati sindaco.

Nel lungo pomeriggio elettorale Alessandro Mager ha fatto capolino poco prima delle 15 al suo point di via Roma, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni in attesa dei primi dati ufficiali.

Nel point di Fellegara, allestito negli spazi della Federazione Operaia Sanremese, è arrivato anche il candidato sindaco ma, al momento, non ha commentato i primi dati parziali.

Anche Gianni Rolando ha raggiunto il suo point in Via XX settembre per seguire lo spoglio, ma ha preferito non rilasciare alcun commento, scegliendo un luogo appartato in cui poter seguire i risultati senza avere altre persone nelle immediate vicinanze.

Prosegue intanto lo spoglio e dopo due ore e mezza dall'inizio delle procedure i dati, ancora non ufficiali, indicano Rolando al 40,27%, Mager segue al 35,33% e Fellegara al 20,66% quando sono è stato scrutinato circa il 20% dei voti.

Intanto, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione di SanremoNews che sta seguendo lo spoglio elettorale, il candidato sindaco Roberto Danieli ha 'punto' i candidati definendo la campagna elettorale del centro sinistra basata sulla 'fuffa', facendo leva sulla sua proverbiale ironia.

A Danieli ha risposto Robert Von Hackwitz: "La nostra è stata una campagna elettorale di contenuti, una campagna elettorale corretta con confronti sui contenuti, sui temi per la città. Abbiamo presentato progetti concreti da realizzare. Non sono d'accordo con Danieli, anche se lo apprezzo sempre".

In aggiornamento