Sport Club Ventimiglia, a luglio torna il "Basketball City Camp" (Foto)

Una settimana di allenamenti ad alta specializzazione per tutti i ragazzi dal 2010 al 2016. Lo Sport Club Ventimiglia a luglio proporrà, infatti, il "Basketball City Camp".

Andrà in scena al PalaRoya di corso Limone Piemonte dall'1 al 6 luglio. "Anche per questa stagione organizzeremo il City Camp" - fa sapere lo Sport Club Ventimiglia - "Gli allenamenti si svolgeranno sotto la guida tecnica del direttore tecnico Stefano Dari, coach professionista presso l'Union Basketball, che sarà ben supportato dal nostro staff tecnico specializzato di allenatori e istruttori e dalla new entry Alessandro Scarfò".

"Ogni giorno vi sarà una doppia seduta di allenamento" - svelano gli organizzatori - "Dalle 8.45 dalle 10 e dalle 17.30 alle 18.45 per i nati 2014 - 2015 - 2016; dalle 10 alle 11.15 e dalle 18.45 alle 20 per i nati 2012 - 2013 e dalle 11.15 alle 12.30 e dalle 20 alle 21.15 per i nati 2010 - 2011. Il sabato, invece, è prevista la serata conclusiva con torneo, premiazioni e attestato di partecipazione per tutti".

L'evento ha il patrocinio del comune di Ventimiglia. "Il camp rappresenta un'occasione unica di crescita personale e sportiva con la possibilità di partecipare a un programma di allenamenti intensivi sotto le direttive di personale qualificato" - sottolinea lo Sport Club Ventimiglia - "Nella quota d'iscrizione è previsto anche un kit comprensivo di canotta e pantaloncino".