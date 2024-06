Ancora un atto di vandalismo nel pieno del voto amministrativo ed europeo a Sanremo. Dopo quelli del PD, la notte scorsa sono stati strappati dei manifesti elettorali del movimento civico ‘Andiamo!’.

Commenta il direttivo: “Un atto vandalico che non va solo contro di noi, ma anche contro la democrazia. Ci auguriamo che episodi come questo non si verifichino più nei confronti di nessun partito o movimento”.