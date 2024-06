Alle 16 in punto si è presentato al seggio 39, alle scuole ‘Pascoli’ di corso Cavallotti per espletare il proprio voto. Alessandro Mager, candidato a sindaco ha fatto in fretta, visto che al suo seggio non c’erano altri elettori.

Anche per lui un po’ di emozione, visto che si tratta per lui della prima volta da candidato ma, alla fine, si è prestato ai fotografi per immortalare il momento. Per lui, come per gli altri candidati, ora un po’ di riposo in attesa dei risultati di lunedì.