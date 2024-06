Sanremo: aperti alle 15 i seggi, ultimo voto da sindaco per Alberto Biancheri in coda in via Panizzi (Foto)

“Sinceramente sono più emozionato oggi che negli ultimi 9 anni, avvicinandomi al seggio per votare. Però sono assolutamente sereno”. Poche parole per il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri che, per l’ultima volta ha votato in qualità di primo cittadino.

Insieme alla moglie e a una delle due figlie, ma anche con il suo fido cane al guinzaglio, Biancheri si è messo in coda insieme ad una cinquantina di altri elettori, 15 minuti prima che aprissero i seggi delle scuole di via Panizzi. Ha ingannato l’attesa scambiando qualche parola con gli altri elettori e con i giornalisti e i fotografi che lo hanno seguito per questa sua importante giornata.

Quindi, come tutti gli altri cittadini si è messo in coda in attesa del suo turno. Il classico sorriso per mettersi in posa e poi via, a casa insieme alla famiglia. Ora Biancheri attenderà i risultati e, solo martedì prossimo se ci sarà un candidato che vincerà al primo turno potrà passare la mano al nuovo sindaco, quando ci sarà la proclamazione ufficiale del Prefetto. Altrimenti dovrà attendere ancora quindici giorni per il ballottaggio.