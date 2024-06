Una giornata in memoria di Domenico Cassini, Perinaldo ricorda l'astronomo con quattro eventi (Foto)

Una giornata speciale in memoria di Giò Domenico Cassini verrà organizzata il 15 giugno a Perinaldo in occasione del 399esimo anniversario della nascita del noto astronomo.

Cassini nacque, infatti, a Perinaldo l'8 giugno del 1625. "Una giornata, intitolata 'Verso Cassini 2025', per ricordare l'astronomo e lanciare, al contempo, le celebrazioni che si terranno l'anno prossimo per i 400 anni dalla sua nascita" - fa sapere il sindaco Francesco Guglielmi - "Vi attendiamo numerosi!".

Per l'occasione dalle 9.30 alle 13 vi sarà una visita al Castello Maraldi e alla dimora storica del Cassini, edificio situato all'interno del centro storico. Alle 17 nella sala consiliare del Comune andrà in scena un incontro su 'Un universo di colori invisibili' con il professore Andrea Possenti che parlerà degli ultimi 75 anni, in particolare dei progressi tecnologici che hanno dato agli astronomi 'occhiali' speciali capaci di svelare un universo di corpi celesti tanto curiosi quanto insospettati. Alle 18, sempre nella sala consiliare del Comune, si terrà, invece, l'incontro 'Terra, Marte, Venere: pianeti quasi fratelli' con il professor Enrico Flamini. Infine, alle 21.45 all'osservatorio comunale Cassini verrà proposto 'Moon Night', che prevede osservazioni astronomiche guidate ai telescopi di Luna, stelle doppie, ammassi stellari e nebulose.