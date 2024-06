Sanremo: Gianni Rolando chiude la campagna elettorale "Una squadra che non vince si deve cambiare" (Foto e video)

Meno di ventiquattr'ore all'apertura dei seggi che designeranno il futuro sindaco di Sanremo per i prossimi cinque anni. Gianni Rolando, candidato con le liste civiche Sanremo domani e Andiamo! e le partitiche Udc, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia è pronto a questi due giorni di fuoco e nell'evento conclusivo in piazza San Siro ha voluto ringraziare tutti i presenti, ribadendo perché la scelta migliore sarebbe votare per la sua coalizione.

"Questa città ha diritto a progredire, e noi siamo il modo per progredire. La nostra squadra non ha amministrato Sanremo negli ultimi anni, e per chi è insoddisfatto è la scelta migliore per cambiare. Una squadra che non funziona va cambiata, non si può pensare di tenere sempre lo stesso. Sarebbe un po' come se la squadra ultima in classifica pensasse di prendere un giocatore nuovo e poi andare a vincere il campionato. Non è possibile, l'unica squadra nuova è quella di Rolando".

Altro aspetto toccato dal candidato è quello legato alle grandi opere: "Se ne è sentito parlare spesso, ma noi abbiamo la forza dei partiti, se andiamo a parlare a Roma per ridiscutere il contratto del Festival, al nostro fianco avremo ministri e viceministri, cosa che gli altri non hanno. Anche Biancheri ha governato con il Pd. Dobbiamo avere l'appoggio dei partiti, e lo abbiamo visto anche stasera. Il sindaco Rolando se vuole parlare con un qualsiasi ministro può chiamarlo direttamente, un altro sindaco dovrebbe chiamare l'interno dell'ufficio e sperare di poterci parlare. E poi per quanto riguarda altri lavori come discariche e Aurelia Bis, io ho fatto per 44 anni ingegneria in giro per il mondo, ho competenze che altrinon hanno, serve un tecnico per questi lavori".

Arriva infine un ultimo appello al voto: "Da domani avrete tutti in mano la bacchetta magica, una semplice matita, che però vi permetterà di cambiare Sanremo, basterà fare una bella X e aggiungere qualche nome. SOlo grazie a questa scelta potrete cambiare Sanremo e farla diventare nuovamente ricca. Tutta la città sarà la squadra che porterà finalmente il cambiamento in questa città".

Sul palco tanti ospiti, tra cui il senatore Gianni Berrino e il viceministro Edoardo Rixi, i quali hanno ribadito le parole di Rolando, promettendo ai presenti la disponibilità delle istituzioni a dialogare con Sanremo qualora Gianni Rolando dovesse essere eletto sindaco.