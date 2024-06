Sanremo, Alessandro Mager: "Confronto e vicinanza coi cittadini il mio strumento di governo" (Video)

Dove tutto ebbe inizio. Alessandro Mager chiude i suoi incontri pubblici al Caffè Zampillo, bar storico di corso Raimondo. Una scelta non casuale. Come più volte ricordato dal candidato sindaco, proprio nei luoghi come i bar è possibile avere un confronto diretto, trasparente e senza barriere con i cittadini.

“Durante tutta la campagna elettorale, ovunque è emersa la necessità di una maggiore ascolto, di più confronto, di una partecipazione più intensa da parte dei cittadini, delle associazioni, delle imprese, alla vita della città”, spiega Mager. “Confronto e vicinanza saranno per me uno strumento di governo, sia attraverso i mezzi di comunicazione, compresi quelli digitali, sia tornando nelle piazze, nei bar, nei quartieri, nelle frazioni, come abbiamo fatto insieme ai miei 96 candidati in questi mesi. Mi organizzerò per mantenere stretto questo legame che ci ha accomunato, per raccontarvi cosa staremo facendo, per spiegarvi perché sarà meglio fare le cose in un modo piuttosto che in un altro, per ascoltare i vostri suggerimenti e farli miei, se possibile”.

Il candidato sindaco poi aggiunge: “Desidero che tutti coloro che mi accompagneranno in questi 5 anni di amministrazione della città abbiano lo stesso atteggiamento: impegno quotidiano, presenza assidua, report puntuali, pubblici e trasparenti, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Ripenseremo tutti i tavoli operativi già aperti e ne apriremo di nuovi, per coinvolgere e informare maggiormente, non soltanto per le grandi opere. Sarà fondamentale avere una squadra di governo molto vicina alle persone, in particolare quando in città si apriranno contemporaneamente numerosi cantieri e occorrerà saper ascoltare, aiutare, correggere supportare. In un'ottica di crescita collettiva, se saremo eletti, una delle più grandi opere dell'amministrazione Mager sarà il confronto quotidiano coi cittadini".