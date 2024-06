Elezioni comunali, l'appello di Gianni Ferrari: "Votate per il cambiamento, scegliete ‘Insieme per Vallebona'" (Foto)

"Andate a votare l’8 e il 9 giugno per il cambiamento, per dare una maggioranza dignitosa al nostro paese, senza ombra di dubbio abbiamo candidati preparati a svolgere atti amministrativi, rispettosi della democrazia e delle leggi, propensi a dare equità a tutti i cittadini e non come altri, solo privilegi per pochi". E' l'appello al voto che il candidato a sindaco di Vallebona Gianni Ferrari fa ai cittadini in vista delle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

Il candidato sindaco della lista 'Insieme per Vallebona' si rivolge alle famiglie del paese dicendo: "É importante dare fiducia a chi ha conoscenza del territorio e dei problemi della nostra comunità. Il 3 giugno è stata posta una targa sulla strada S. Sebastiano dagli eredi di coloro che sono stati i protagonisti con impegno e duro lavoro e, spesso e volentieri, sottraendo lavoro dalla propria azienda. Per il bene comune realizzarono quest'opera importante per l’economia del paese. Ingiustamente, dopo pochi giorni, è stata rimossa per volontà dell’amministrazione comunale perché 'non in sicurezza'. Vorrei fare presente che la posa in opera di questa targa è stata fatta da personale specializzato in tutta sicurezza. Inoltre, vorrei sottolineare che non ci sono parole per definire questo atteggiamento offensivo verso coloro che oggi non sono più con noi".

"Recentemente, oltretutto a mezzo stampa, la lista 'Per Vallebona' ha riprodotto frasi che creano tensione sociale e odio e questo non ci appartiene, però ci preoccupano" - sottolinea il candidato sindaco - "A maggior ragione vi invito a scegliere il nostro gruppo ‘Insieme per Vallebona' per il vostro futuro e quello dei vostri figli e per un paese migliore, moderno, una famiglia. Voglio ringraziare, inoltre, chi sta sposando l’idea del cambiamento e dell’innovazione del paese, sarà la nostra vittoria, sarà la vostra vittoria, la libertà e la democrazia di Vallebona".