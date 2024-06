Elezioni Amministrative Sanremo: a poche ore dall'apertura delle urne ecco l'appello al voto dei candidati (Video)

Mancano poche ore al voto e, come da prassi, abbiamo raccolto l’appello al voto dei sei candidati a sindaco di Sanremo.

La scheda elettorale (nella foto) vedrà come lista numero uno quella di Roberto Rizzo, sostenuto dal movimento 5 Stelle, seguito da ‘Sanremo 2024’ di Roberto Danieli. Al terzo Fulvio Fellegara che avrà, nell’ordine, le liste Progetto Comune, Generazione Sanremo e Partito Democratico.

A seguire sulla scheda elettorale ci sarà il candidato Erica Martini con la lista Indipendenza. Al quinto Alessandro Mager, al cui seguito sono state sorteggiate le liste: Anima, Forum, Idea e Sanremo al Centro. Infine ci sarà il candidato Gianni Rolando e le sue liste sono state così sorteggiate: Sanremo Domani, Udc, Forza Italia, Andiamo, Lega e Fratelli d’Italia.

Stasera sono previste le 'chiusure' delle campagne elettorali, con Alessandro Mager e la sua coalizione che saranno in piazza Borea D'Olmo e Gianni Rolando in piazza San Siro. Per Fulvio Fellegara, che ha organizzato la festa di chiusura sabato scorso, un modo alternativo per terminare la kermesse con l'appuntamento alla libreria Ipazia.