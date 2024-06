Elezioni Amministrative: Fulvio Fellegara "L'Università della Floricoltura all'ex macello di Valle Armea" (Video)

Più volte il candidato a sindaco del centrosinistra, Fulvio Fellegara, ha evidenziato l’idea di aprire una ‘Università della Floricoltura’. E l’idea messa in campo oggi riguarda la possibilità di allestirla nell’ex macello di Valle Armea, proprio di fronte al mercato dei fiori.

Non è mancato un pizzico di polemica, da parte di Fellegara, nell’esposizione dell’idea: “Ho assistito, nelle ultime ore, alle discussioni tra i nostri avversari su chi è più rappresentativo della vecchia amministrazione o della vecchia politica. Noi, invece, non facciamo polemiche ma proposte e per questo, abbiamo scelto una delle principali del nostro programma elettorale. L’abbiamo presentata, per primi nel mese di aprile e rappresenta un’eccellenza nel programma, per il sociale, le politiche giovanili, del lavoro e relativa alla vetrina che Sanremo può avere nel mondo. Chi parla di una Università una sede senza il tema della cultura, lo fa in maniera zoppa. E’ doveroso essere concreti e anche scegliere un luogo”.

Secondo Fellegara, quella dell’ex macello è una sede idonea: “Si trova in un’area ampia, dove è presente anche il polo sportivo e scolastico e, parlando di Università della floricoltura, quale luogo migliore? Si potranno trovare spazi per le foresterie, senza dimenticare che si è vicini all’Aurelia Bis. In pratica spazi importanti per un’idea che dovrà diventare poi un progetto”.

C’è anche un’idea di costi? “Questi andranno presentati insieme all’Università di Genova, sulla base degli spazi e delle facoltà da concordare. Per noi bisognerà anche mettere altri due corsi e, in base a questo, chiaramente cambieranno le esigenze e gli spazi”.