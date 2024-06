Elezioni Amministrative a Sanremo: Davide Fassola (Progetto Comune) "I nostri punti irrinunciabili"

In queste settimane è stato un fiorire di 'spot' personali in cui tantissimi cittadini, riconducibili a questa o quella lista, stanno portando su di sè l’attenzione. Abbiamo chiesto al Dott. Davide Fassola che per lavoro e studio recentemente ha passato un po' di tempo a Forlì come ha vissuto parte di questa sua candidatura tra le fila di Progetto Comune Sanremo 'a distanza'.

"Osservando i tanti banner e la tanta pubblicità che i candidati fanno ogni giorno mi sono domandato 'Ma cosa hanno fatto tutte queste persone per la nostra città negli ultimi 5 anni?' Poiché questo sabato e domenica non si voteranno soltanto dei simboli e dei partiti, ma ci sarà l’elezione diretta dei consiglieri comunali, prima come elettore ma anche come candidato una riflessione me la sono posta. Ogni elettore ha diritto ad esprimere fino a due preferenze di una lista (una maschile e l’altra femminile) e penso che si dovrebbero quindi conoscere non soltanto i nomi e il partito o la lista di provenienza, ma i fatti, ovverosia quel che han fatto questi candidati per la città".

Voi siete stata la prima lista a presentarvi, a spiegare la genesi delle scelte che vi hanno convinto a portare Progetto Comune a Sanremo. Avete età, estrazioni, competenze e dislocazioni territoriali variegate. Cosa potreste ad esempio rispondere alla sua domanda? Cosa avete fatto voi, di concreto, per Sanremo, in questi ultimi 5 anni? "Chi ci ha seguiti un po’ sa quali sono i nostri valori e i punti irrinunciabili del nostro programma: ecologismo (vogliamo una città più verde e la difesa dei nostri alberi, con l’istituzione di un garante del verde), solidarietà (rigenerazione sociale e difesa dei più deboli), una migliore sanità, più attenzione verso l’istruzione. Abbiamo inoltre un occhio speciale verso l’animalismo (la difesa dei nostri amici a quattro zampe e l’istituzione di un servizio veterinario aperto h24). In poche parole ci impegniamo per una città maggiormente a misura di persona. Ma non abbiamo iniziato certo nell’ultimo mese".

Quali sono le esperienze concrete al vostro attivo? "Senza rendere conto a nessuno, liberamente e senza chiedere nulla a nessuno, diversi compagni della lista Progetto Comune Sanremo sono attivissimi. E’ il caso di Fabio Ormea, più che un edicolante un’istituzione. Per anni punto di riferimento per via Dante Alighieri, ora lo è in corso Garibaldi. L’edicola è un luogo di confronto che con la sensibilità e lo spirito di servizio di Fabio è quasi uno sportello di sostegno alla comunità: consegne porta a porta ai più svantaggiati, deposito e ritiro pacchi, aiuta gli anziani con la burocrazia e le bollette. Poi abbiamo Carlo Olivari e Alberto Pin che, assieme al compianto Marco Ardoino, hanno creato una brigata di solidarietà ai tempi del Covid, un servizio porta a porta gratuito per tutti coloro che ne avevano bisogno, creando collette e portando la spesa (a proprio onere per i più svantaggiati). Carlo fa inoltre parte di “Non siamo soli” e Auser. Ersilia Ferrante è la coraggiosa avvocatessa che si occupa dei diritti dei migranti e del diritto di famiglia. Lavora con gratuito patrocinio e da sempre si muove nell’associazionismo, ad esempio con Pigna Mon Amour e in ambito ambientale coi Deplasticati, ripulendo la città e riciclando plastica e altri materiali. Adriano Ghirardo è attivo in difesa dei lavoratori in Filcams CGIL e Gianluca Pagot in FILT CGIL. Ugualmente Hamza Hadjazi, di origine algerina, si occupa di integrazione a favore di connazionali e stranieri, anche in ambito lavorativo. La nostra Alessandra Savona è stata educatrice scolastica per alunni disabili, fondatrice e resta molto vicina all’importante esperienza dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili di Sanremo. Michela Uccellini ha svolto attività nel un centro medico nella Pigna e Daniela Lantrua cura social network per realtà di tutela paesaggistica e promozione sociale (Legambiente, ARCI)".

Non si può certo negare che fra le vostre fila manchiate di attivismo sociale in effetti. Ci ha parlato anche di animalismo e nel programma avete l’apertura di uno sportello dedicato alla tutela dei diritti animali. Ci può spiegare meglio? "Certamente. Molti fra le nostre fila sono animalisti. Paolo Germano e la sua compagna Bianca Ragusa, ad esempio, svolgono volontariato in questo ambito. Paolo due volte a settimana è in canile, ad esempio. Ma non gli basta, è anche autista volontario LILT per i pazienti oncologici, centralinista CAF SPI CGIL e allenatore di calcio, nel settore giovanile, per passione. Sempre tra gli animalisti anche Deborah Pollastri e Giovanni Gottardo, che opera in difesa dell’ambiente e per la difesa degli equini. Animalista sfegatato (e vegetariano) anche il nostro Julien Simonpieri, che ha allevato il suo prode compagno Indian, salvandolo dal macello. Indian è ormai stata adottata come mascotte di Progetto Comune Sanremo. Viene da se che in questo ambito abbiamo una sensibilità speciale , come Lista. Molto impegno anche è profuso nella società civile su temi di sempre dolorosa attualità. Il nostro Robert Von Hackwitz, segue dal primo momento la questione del servizio idrico assieme al Coordinamento Imperiese Acqua Pubblica e ne conosce tutti i dettagli. La candidata Alessandra Giussani, oltre a operare da oltre 10 anni nella Lega Italiana Lotta Tumori come dipendente, sostiene le attività di Pigna Mon Amour e supporta con la sua esperienza e consapevolezza i genitori con figli DSA. Giulia Longo è un’appassionata attivista nel sindacato Rete degli Studenti, sensibile a temi di attualità e giustizia sociale tra cui quelli relativi al mondo LGBTQIA+".

Anche lei e l’amica con cui ha deciso di candidarsi avete però un’importante esperienza di volontariato, addirittura con un encomio speciale. "Sì, io Davide Fassola, e Laura Allegretti, assieme, già nel 2019 abbiamo fondato Rete Sanremo Solidale, occupandoci dei diritti dei migranti, dei più deboli, di coloro che durante il Covid hanno perso il posto di lavoro, con raccolte fondi e con Concerti Solidali (anche online), alcuni ancora ascoltabili su YouTube, e vari eventi di diffusione culturale, tra cui quelli a sfondo internazionalista. Per la città ci siamo inoltre opposti alla privatizzazione di Casa Serena e in generale alle privatizzazioni nei dieci anni di amministrazione Biancheri. Io, nel frattempo, essendo stato, studente dell’Università di Bologna, proprio per il mio attivismo sono stato premiato con una Menzione al Merito per l’impegno civile dal Rettore dell’Università. Ora facciamo parte anche di Mappamondo, associazione che anche lo stesso Fulvio Fellegara ha creato. Insomma abbiamo fatto e facciamo molto, mi pare di poter dire. Però molto c’è ancora da fare. Per questo ci presentiamo tutti insieme alle amministrative. Se Fulvio Fellegara andrà al ballottaggio, come siamo convinti accadrà, la voce dell’associazionismo, del volontariato sarà bella chiara e netta, finalmente, a Palazzo Bellevue".