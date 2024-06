Elezioni: Alessandro Mager: "Tutto pronto per la festa dei sanremesi"

Tutto pronto in Piazza Borea d'Olmo per la Festa dei Sanremesi, il grande evento di questa sera con cui la coalizione civica per Sanremo chiuderà la campagna elettorale per le amministrative di e . Alessandro Mager chiamerà a raccolta i suoi sostenitori, per festeggiare con un grande happening insieme ai suoi candidati e alle persone che lo hanno sostenuto e lo sostengono.





La piazza inizierà ad animarsi dalle ore 19:30 con il Dj set di Dino Dj. Al giradischi, con i vinili, come si usava un tempo, Dino Gabbiani accompagnerà i presenti in un viaggio dagli anni 70 ai giorni nostri, con le migliori hit da cantare e ballare insieme.







Alle ore 20:45 salirà sul palco Alessandro Mager per il discorso di chiusura della campagna elettorale.





Dalle ore 21:15 entrerà in scena la Luciano Del Gaudio Evolution Band, un gruppo di musicisti di spessore internazionale, un progetto che riunisce artisti professionisti che vivono tra Alassio e Cannes e che hanno collaborato con Earth Wind & Fire, Barry White, Stevie Wonder, Santana, Toto, George Benson e molti altri. Per il concerto sanremese la Evolution Band sarà composta da Luciano Del Gaudio, voce e chitarra; Claudio Citarella, basso; Pascal Reva, batteria; Ivan Bridon, piano e tastiere e percussioni; Allan Gonzales Granados, percussioni e voce. Una formazione di altissimo livello che proporrà le canzoni internazionali più famose con stili musicali diversi come Jazz, Lounge, Funk, Pop, Soul, Dance, Latin, Rock.





Durante tutta la serata verrà offerto un aperitivo con stuzzichini in collaborazione con alcuni locali della piazza.