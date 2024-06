Sanremo, alla Federazione Operaia si rievoca la figura di Edith Piaf

Dopo numerose riunioni ed incontri di carattere elettorale, il “Piccolo Teatro” della Federazione Operaia Sanremese di Via Corradi riprende la sua funzione di luogo privilegiato per la cultura e l’arte sanremese, secondo una vocazione che dura da più di un secolo. Il salone ospiterà domenica 9 giugno, alle ore 17, un particolare spettacolo dedicato alla indimenticabile figura della cantante francese Edith Piaf, una delle icone femminili del Novecento.

Si tratta del recital intitolato “Edith Piaf, una grande voce in una piccola donna” proposto dall’attrice milanese, ormai sanremese d’adozione, Adriana Genuizzi. Un monologo, in cui la signora Genuizzi parla in prima persona, raccontando le incredibili vicende della cantante francese, lungo una vita fatta di grandi amori e grandi dolori, miseria e ricchezza, tanti risvolti di umana fragilità che tuttavia non hanno mai posto in ombra la straordinaria capacità interpretativa della Piaf e il suo crescente successo che l’avrebbe consacrata come un vero e proprio mito anche a causa della morte prematura.

È un racconto, non un concerto, ma punteggiato di elementi audiovisivi in grado di restituire l’artista francese in tutte le sue sfumature umane e artistiche. Adriana Genuizzi, originaria del bergamasco, ha svolto le sue prime attività filodrammatiche a Milano prima di trasferirsi in Riviera, dove è diventata un elemento attivo nell’ambiente culturale, come socia del Circolo Ligustico, della Società dei Francesisti e altri sodalizi. Recentemente ha ricevuto la nomina a “Damigella Onoraria di Castel Bajardo”.

Il suo spettacolo è già stato rappresentato in diverse località del Ponente, tra cui Diano Marina, Molini di Triora e Bajardo, riscuotendo ampi consensi, prima di approdare al “Piccolo” di Sanremo, la Federazione Operaia.