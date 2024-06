Famiglia svizzera “Puppy Walker” in visita a Sanremo per il magico incontro con la coppia non vedente Michela e Pierluigi (Foto)

A Sanremo, sabato scorso in via Matteotti, grazie al coordinamento della sig.ra Sara D’Amico Muià del Lions Club Sanremo Matutia e referente dei “Cani Guida Lions” del Distretto 108 Ia3, incontro speciale tra la coppia sanremese Michela Galetto e Pierluigi Richini, e la famiglia svizzera “Puppy Walker” arrivata da Giubiasco (Bellinzona).

Motivo dell’incontro tra la sig.ra Spaziani Patrizia accompagnata dalla figlia Simona con il cucciolo Labrador di nome Jasper e la coppia sanremese non vedente Michela e Pierluigi con il loro inseparabile cane guida Lions “Emmet”, è perché sono unite da uno stesso sentimento d’amore e d’affetto per il Labrador “Emmet”.

Ma cosa ha di speciale il cane guida Lions “Emmet” considerato anche uno degli “angeli a quattro zampe” dal servizio Cani Guida Lions fondato nel 1959, dove addestrano e consegnano gratuitamente cani guida di razza Labrador e Golden Retriever, alle persone non vedenti o ipovedenti in tutta Italia con il servizio per la comunità: due occhi per chi non vede.

Emmet è stato uno dei cuccioli di razza Labrador nati presso il Servizio Cani Guida Lions e sono il frutto di una accurata selezione garantita da serie verifiche sanitarie e genetica con test caratteriali, fenotipici e molecolari. I cuccioli da tre a 12 mesi crescono sotto un attento controllo sanitario e a una perfetta preparazione a livello educativo. Prima di passare al vero addestramento di cane guida, i cuccioli durante il loro primo anno di vita, vengono affidati a famiglie selezionate chiamate “Puppy Walker”, dove tutte le attività con il cucciolo sono essere mirate alla cura di quelle caratteristiche e abitudini che faranno di un futuro cane guida, un ottimo cane guida. L’ obiettivo è quello di assicurare una disponibilità regolare di cani ben socializzati, da sottoporre poi all’addestramento, da utilizzare come cani guida per ciechi. Per questo è necessaria la loro presenza all’interno di una famiglia accogliente.

E la famiglia di Spaziani Massimo e Patrizia con i figli Lorenzo, Simona e Alessandro, sono considerate una straordinaria famiglia “Puppy Walker”, dove non solo hanno svezzato Emmet, oggi al servizio come cane guida per Michela e Pierluigi, ma stanno preparando a socializzare con il mondo esterno anche il cucciolo “Jasper”, con la speranza che possa diventare in futuro un altro Angelo a due zampe.

Sono più di 2.000 i cani consegnati fino a oggi a persone che ne hanno bisogno. Ma sono 127 i ciechi che sono ancora in attesa di un cane. Il Servizio Cani Guida Lions lavora ogni giorno per dare l’opportunità a persone non vedenti di migliorare la qualità della vita. Questo straordinario obiettivo ha un costo importante. E ti chiediamo di darci una mano, perché ne abbiamo bisogno. Per questo dobbiamo ottenere risultati ancora maggiori, aumentando i nostri sforzi e le attività. Per farlo, abbiamo bisogno di te e del tuo contributo.

Quanto è importante un cane guida per una persona non vedente? Tanto, tantissimo. Il Presidente Giovanni Fossati, del Servizio Cani Guida Lions, in un messaggio fatto durante una trasmissione televisiva, ha così ringraziato le famiglie Puppy Walker: "un grazie sincero va alle fondamentali figure dei Puppy Walker, famiglie che con amore e passione accolgono i nostri cuccioli per formarli in attesa di diventare i migliori cani guida che si possano desiderare".

In britannico arcaico “Emmet” significa formica, essere vivente che abita la terra in grandi e organizzatissimi gruppi. Da oggi, anche Pierluigi ed Emmet saranno il proprio reciproco gruppo di riferimento e affronteranno insieme tutte le stagioni dell’anno proteggendosi a vicenda e dedicandosi tempo, supporto e vicinanza.