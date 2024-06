Bajardo: un'estate di musica, cultura e sport nel piccolo centro dell'entroterra. Gli appuntamenti di giugno

Sarà un'estate di musica, cultura e sport è quella che Bajardo offre a chiunque voglia salire a 900 metri di altezza, affacciarsi, come da una finestra, sulle sulle Alpi Liguri e godere di un clima e di una vista unici. Sebbene l'estate non sia ancora cominciata abbiamo già alcuni interessanti eventi da proporre per il mese di giugno.

La stagione debutta domani e domenica prossimi con 'Bajardo Bio e Benessere': mercato contadino e artigianale, prodotti naturali, laboratori e convegni di benessere per adulti e bambini e gran festa da ballo il sabato sera. L'intera manifestazione si terrà all'interno del centro benessere Allegria.

Sabato 15 giugno una giornata di TAXIterapia: festa per tutto il paese e per gli ospiti della comunità alloggio “Antonio Taggiasco”. I nostri arzilli nonni ripercorreranno un pezzo della prova del Rally di Sanremo a bordo di vetture storiche. L'esperienza è aperta a tutti i coraggiosi.

Domenica 16 giugno dalle ore 10:30 è per chi volesse trascorrere una bella giornata all'aria aperta nella quale ascoltare la voce o il silenzio della natura con una piacevole passeggiata muovendo il corpo e il pensiero . Nel pomeriggio alle ore 15:30 la seconda parte dell'incontro, in cima al borgo, all'interno dei meravigliosi ruderi della Chiesa Vecchia di San Nicolò. Distesi su comodi tappetini, si potranno seguire lezioni di Yoga Anandamaya, Meditazione sui 7 Chackra del Maestro Umberto Assandri con il sottofondo musicale delle Campane Tibetane di Maria Teresa Deva che permetteranno di raggiungere uno stato di rilassamento totale. Per info Maria Teresa Deva tel. 338 299 4451, Umberto Assandri tel. 392 581 0310

Sabato 22 giugno alle ore 16:00 nel castello di Bajardo “Acqua fresca e fuoco ardente” Concerto classico: Bach, tango e poesie. Suoneranno e poeteranno: Bettina Sommer (Violino), Christoph Schmid (Violino), Roger Holtom (Violoncello) ,Tobias Reiss (Poesie).

Domenica 23 giugno, Armonia Naturale - Una giornata con Fisionatura dalle ore 10:00: pratica Yoga e attività motoria, passeggiata immersi nel verde e pranzo secondo dieta Gift. Per informazioni telefoniche +39 340 584 5838, +39 329 080 9009.

Grande finale domenica 30 giugno Celebrazioni Rubiniane, nel 60°della dipartita del nostro celebre compaesano Antonio Rubino. Dalle ore 15:00 alle 17:00 la Biblioteca Comunale Il Tiglio rimarrà aperta per regalare a tutti la possibilità di ammirare alcuni quadri originali del noto illustratore nonché conoscere la vasta raccolta delle sue opere. Dalle 17, presso la Chiesina di San Rocco, Conferenza – Concerto di Freddy Colt “Antonio Rubino e la musica” con interventi musicali di Carlo Ormea e letture e testimonianze di Emanuele Trotti, Marco Bottini e Mauro Laura.