Ventimiglia: degrado zona ecologica vicino a ‘Porta Canarda’, la segnalazione con foto di un cittadino

"Egregio Direttore,

Con la presente vorrei segnalare l’incresciosa situazione in cui verte la zona ecologica situata nelle immediate vicinanze con la storica torre ‘Porta Canarda’ e del triste spettacolo che offriamo ai turisti che vi si recano per ammirarla e a coloro che soggiornano nelle strutture turistiche adiacenti alla stessa. Possibile che nessuno se ne renda conto e prenda dei seri e concreti provvedimenti? Sono mesi e mesi, se non addirittura anni, che la situazione é sempre quella mostrata nelle foto allegate!! È una zona visibilissima, sulla strada principale, centinaia e centinaia di persone vi passano davanti e la vedono ogni giorno.

Ringrazio l’amministrazione per la dedizione con cui lustra le piastrelle davanti al Comune, tanto che si saranno anche consumate, ma vorrei ricordare alla stessa che Ventimiglia é fatta anche di tante zone periferiche i cui abitanti dovrebbero essere serviti e rispettati come gli abitanti del centro!!”.