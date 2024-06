Ventimiglia: acqua marrone dai rubinetti di Villatella, una lettrice "Qualcuno intervenga al più presto!"

Una nostra lettrice, Valerie Crea, ci ha scritto per segnalare l'ennesimo disagio riguardante l'acqua:

“Abito a Villatella un piccolo paese nell'entroterra di Ventimiglia a pochi km dalla Francia. A seguito della rottura di un tubo dell'acqua nei giorni scorsi, ora abbiamo l'acqua marrone. Non è mai arrivata la botte con l'acqua potabile fin da noi, eppure in paese ci sono anziani e bambini. Con un'acqua così non ci si può neanche lavare e neanche facendola bollire è possibile consumarla. Sono sinceramente stufa perché questo problema si presenta spesso da noi e, per un motivo o per l'altro, ci sono sempre disservizi. Non voglio dare colpe a nessuno anche se c'è ne sarebbero ma voglio che sia fatto qualcosa al più presto e definitivamente, non serviamo solo a pagare bollette”.