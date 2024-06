A Taggia il killer dei cani, i residenti: "Attenti ai bocconi con le lame", Espedito: "Avvisato i vigili"

Paura a Taggia per il killer dei cani. Da settimane in città c’è il panico per via dei numerosi bocconi di carne con al loro interno lame e bulloni, lasciati chiaramente in punti strategici per colpire cani, gatti e animali che transitano regolarmente nelle vie taggiasche. Il rischio, chiaramente, è quello che gli amici a 4 zampe possano ingerirli e ferirsi gravemente.

Proprio per questo in piazza Farini e all’ingresso di via Lercari sono stati affissi dei cartelli per avvisare i vari proprietari. Sulla questione è intervenuto anche il Comune che, nonostante non abbia ricevuto segnalazioni ufficiali da parte della cittadinanza, notando lo spavento dei propri cittadini e i vari post che circolano sui social media, ha deciso di venire incontro alle ansie dei residenti.



“Abbiamo già contattato la polizia locale e gli operatori ecologici – spiega Espedito Longobardi, vicesindaco di Taggia – In questo modo chiediamo a tutti di fare maggiore attenzione nella vigilanza e nella pulizia del centro storico, che, stando a quanto abbiamo capito, è la zona più colpita”.