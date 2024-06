Ventimiglia: Premiati dall'Associazione Franco Paganelli gli alunni più meritevoli

La quarta edizione della Borsa di studio in memoria di Franco Paganelli è stata conferita ad una ragazza (Lina Mekail) e ad un ragazzo ( Cesare Cabizzosu) che si sono presentati al bando con la superba media del 9, segno del loro attaccamento al sapere e alla cultura, valori fondanti dell'Associazione Culturale Franco Paganelli.

Nell'aula magna della scuola Cavour di Roverino era presente il Direttivo dell'Associazione al completo e Roberta, figlia del compianto Franco Paganelli. L'Associazione intende ringraziare la professoressa Stancati Rosa , tutto il corpo docente e il personale ATA che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, oltre naturalmente ai ragazzi ed alle loro famiglie per aver accettato l'invito.

"Una tradizione che si rinnova ogni anno con grande soddisfazione per tutti, per noi che siamo stati i suoi amici e per la famiglia di Franco" queste le parole del Vice Presidente Riccardo Capaccioni al termine della premiazione .