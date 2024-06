Sanremo: lanciata una raccolta fondi per acquistare un monitora-onde radio per le antenne del territorio

Una nuova campagna fondi lanciata a Sanremo. Questa volta la causa scatenante sono le antenne del 5g, nello specifico la nuova stazione radio base installata in zona foce, che prossimanente dovrebbe diventare attiva.

A lanciare l'iniziativa è stato il Comitato Bonmoschetto, fondato tre anni fa, che con l'acquisto di un macchinario specifico, dal costo di 5000 euro, comprensive dei corsi per imparare a utilizzarlo, vuole monitorare l'inquinamento elettromagnetico che la nuova struttura emetterà una volta entrata in funzione. La decisione di lanciare questo crowdfunding è arrivata a causa della posizione in cui è stata installata la torre, vicina ad abitazioni e parchi giochi.

"Abbiamo cercato un dialogo col Comune per proporre soluzioni alternative a dove installarla - ha detto Stefano Cutellé, del direttivo del Comitato - ma ci hanno ignorato, non siamo contro il 5g, ma riteniamo che la zona non sia adatta a un'installazione. Se riusciremo ad acquistare questo macchinario, provvederemo a fare dei controlli supplementari oltre a quelli normalmente previsti dall'Arpal, anche perché a seconda delle fasce orarie in cui si fanno i monitoraggi, le emissioni di onde possono variare e - conclude - se i rilevamenti dovessero dare valori non congrui, interverremo direttamente contattando l'Arpal e gli organi governativi".

Occorre sottolineare che siccome l'autorizzazione arriva direttamente dallo Stato per installare una stazione radio base, il Comune ha poca voce in capitolo a livello operativo.

Il Comitato Bonmoschetto fa inoltre sapere che è pronto a mettere a disposizione il macchinario per monitorare le altre antenne del territorio (nel territorio di Sanremo ce ne sono tre, a Coldirodi, a Bussana e a San Bartolomeo)