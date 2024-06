Sanremo: interventi a sostegno della disabilità, il presidente del Peba "Soddisfatto del lavoro fin qui condotto"

Il Presidente del Comitato Peba di Sanremo ci ha scritto per fare chiarezza in merito ad un articolo pubblicato dal nostro giornale nel maggio scorso sugli ‘interventi a sostegno della disabilità’.

“Il Comitato – sottolinea Mirco Soleri - è stato istituito dal Comune di Sanremo con nel 2015, a seguito di una specifica segnalazione della Consulta Provinciale delle persone diversamente abili, è rappresentato da quattro persone con diversa tipologia di disabilità, da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza e la partecipazione al Comitato è totalmente gratuita. Mentre il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche è stato introdotto con la legge finanziaria del 1986, poi integrata dalla legge 104 del 1992. E’ uno strumento utile a individuare e rimuovere ostacoli e impedimenti di natura fisica nei percorsi urbani e all’interno degli edifici pubblici, con lo scopo di pianificare e dare indicazioni agli Uffici Comunali sotto forma di linee guida, per raggiungere una soglia di fruibilità adeguata da parte di tutti i cittadini dei servizi e degli spazi pubblici;

Il Comune di Sanremo si è dotato del Piano nel 1987 e lo strumento necessita di una revisione ed aggiornamento costanti; su spinta del Comitato il Comune di Sanremo ha un P.E.B.A aggiornato, redatto da tecnici qualificati in materia di accessibilità. Ciascun Comune del territorio è tenuto ad adottare un P.E.B.A, con una strategia d’azione nell’elaborazione della progettualità. Purtroppo non è la realtà!”. Per la struttura e la conformazione del Comitato è possibile fare riferimento al Regolamento pubblicato nella pagina dedicata al PEBA sul sito del Comune (QUI).

“I contenuti pubblici del P.E.B.A – prosegue Soleri – e le Relazioni Annuali vengono pubblicate su sito Istituzionale, con lo scopo di riferire gli obiettivi raggiunti, le criticità presenti sul territorio, le progettualità in itinere e quelle che si intendono realizzare; inoltre si accede alle seguenti informazioni: la presentazione del comitato, i componenti del comitato, gli obiettivi, nella stessa pagina sono inseriti il regolamento, le relazioni annuali, contributi e agevolazioni per l’abbattimento delle barriere, Info turismo accessibile, presentazione della campagna ‘Sanremo accessibile’; In merito alla campagna di informazione rivolta alle attività commerciali si riferisce che la distribuzione degli opuscoli informativi non è ancora iniziata, proprio per evitare eventuali interferenze con le elezioni Amministrative, che avrebbero potuto sminuire la funzione di questo strumento di sensibilizzazione all'accessibilità, la distribuzione sarà programmata dopo l’insediamento della nuova Giunta. È disponibile una sezione dedicata, dove chiunque può segnalare una criticità generica o specifica. Tutte le segnalazioni vengono trattate, ed inviate al Comitato, se di competenza, e la risposta riferita direttamente all’utente”.

“Mi ritengo soddisfatto del lavoro condotto – termina Soleri - che ha prodotto risultati concreti riuscendo a dare indicazioni per evitare che venissero creati ostacoli nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici e contribuendo ad eliminare quelli esistenti evitando dispersione di risorse pubbliche”.