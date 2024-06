Liguria selvatica. Il viaggio di Marco Damele tra le erbe selvatiche del ponente ligure

Nel panorama letterario dedicato alla natura e alla cucina, spicca il libro “Liguria Selvatica” pubblicato da Antea Edizioni e scritto da Marco Damele.



Quest’opera non è soltanto un manuale su come riconoscere, raccogliere e cucinare le erbe spontanee del ponente ligure, ma è un vero e proprio viaggio botanico che intreccia tradizione e innovazione. Il libro si rivela come una finestra aperta sul mondo affascinante e misterioso delle erbe spontanee liguri, un patrimonio di tradizione e cultura che sopravvive indisturbato intorno a noi. Damele, attraverso le pagine, guida il lettore alla riscoperta di un’eredità naturale troppo spesso trascurata e dimenticata. Con ricette originali e consigli pratici sulla raccolta e conservazione delle erbe, l’autore mette in pratica gli insegnamenti di Libereso Guglielmi e la sua visione di un mondo in cui la natura si fonde con la tavola in un connubio di gusto e benessere. “Liguria Selvatica” è un’opera che celebra l’amore per le erbe spontanee del ponente ligure e rappresenta un ponte tra il passato e il futuro, tra la conoscenza botanica e la tavola, tra la natura e noi.