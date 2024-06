Elezioni, Andiamo! a sostegno di Gianni Rolando: introduzione del “Dog Pass” per una Sanremo a misura di cane

Il dottor Elio Bossi, candidato nella lista "Andiamo!" a supporto di Gianni Rolando, annuncia la proposta del “Dog Pass”, una proposta che mira a rendere Sanremo una città a misura di cane.

Il progetto “Dog Pass” prevede l’installazione di almeno sei punti di erogazione di sacchetti e altrettanti punti di raccolta per le deiezioni canine lungo la pista ciclopedonale e in varie zone della città.

L’obiettivo è di posizionarne una per ogni quartiere.

Elio Bossi, Presidente provinciale dell’Ordine dei Medici Veterinari, sottolinea l'importanza di questo progetto per il benessere degli animali e dei loro proprietari. Afferma Bossi: “L’obiettivo di ‘Dog Pass’ è di mettere in condizione tutti i padroni di cani di rispettare le regole, agevolandoli, inserendo punti di erogazione dei sacchetti e di raccolta delle deiezioni canine. È fondamentale migliorare gli spazi dedicati ai nostri amici quattro zampe e e introdurne di nuovi. Questo è importante per i cittadini, ma anche per i turisti, come dimostrano le esperienze di molti altri Paesi, e finalmente anche in Italia si sta andando in questa direzione”.

Gianni Rolando aggiunge: “Questo progetto è un segno del nostro impegno a migliorare la qualità della vita a Sanremo, non solo per i residenti ma anche per i visitatori. Vogliamo una città accogliente e a misura di tutti, inclusi i nostri amici a quattro zampe”.

Il progetto “Dog Pass” rappresenta una delle molte iniziative che la lista "Andiamo!” e Gianni Rolando intendono promuovere per una Sanremo migliore.