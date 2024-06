Elezioni Amministrative Sanremo: Alessandro Il Grande "Campagna durissima ma pronti per il voto" (Video)

A pochi giorni dal voto vero e proprio a Sanremo, al termine di una campagna elettorale lunghissima. Con Alessandro Il Grande, candidato per ‘Sanremo al Centro’ abbiamo analizzato la situazione.

“Di campagne ne ho vissute molte negli ultimi 20 anni – ha detto – e questa è stata la più dura. Sta a noi far capire ai nostri concittadini la differenza tra un progetto civico e uno politico. Il nostro candidato Alessandro Mager ha scelto quattro liste, formate da professionisti e amministratori uscenti. La gente, sicuramente, valuterà l’operato di questi dieci anni”.

Nel corso della campagna elettorale alcuni dei suoi avversari hanno criticato il bilancio dei 10 anni di amministrazione Biancheri: “Grazie all’intervento di privati, ma anche da Regione, Stato e Unione Europea la nostra città beneficerà nei prossimi anni di un cambiamento importante, con opere che non si sono mai viste in precedenza, a conferma del buon operato del Sindaco Biancheri”.

Lei ha lavorato su diversi temi ma soprattutto sulla sicurezza. Sicuramente vorrà proseguire su questa strada: “Io sento parlare di città più insicura e invece non lo è, come dicono le statistiche delle forze dell’ordine. Abbiamo sempre collaborato con loro per dare alla città una percezione migliore di sicurezza. Oggi possiamo contare su 470 telecamere collegate con le forze dell’ordine e, in futuro, ci sarà la possibilità di implementarle nelle frazioni. Abbiamo cercato di operare al meglio per potenziare l’organico della Polizia Municipale. Non dimentichiamo che, nel 2014, le telecamere funzionanti (su 48 in possesso del comune) erano solo 20. E’ stato fatto tanto lavoro e penso che le critiche che ci vengono mosse sono infondate”.