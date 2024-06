Elezioni a Sanremo: oltre 250 persone all’incontro con l’accoppiata Davide Verrando ed Ethel Moreno

E’ stato un incontro di chiusura di campagna elettorale molto partecipato e propositivo quello che ha visto protagonisti ieri sera i candidati consiglieri di Fratelli d’Italia, Davide Verrando ed Ethel Moreno. Oltre 250 le persone che hanno riempito dentro e nel dehor il bar Crikkot di corso Imperatrice, proprio sotto al Casinò. Presenti e attesi il candidato sindaco del Centrodestra, Gianni Rolando, e il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.

“Ethel e Davide in questa intensa campagna elettorale sono stati tra i candidati consiglieri più attivi - ha esordito Rolando - hanno girato insieme a me la città e partecipato ad almeno trenta incontri. E’ la grande voglia di partecipazione che ci contraddistingue per portare avanti quel cambiamento che la maggioranza dei sanremesi ci chiedono. Noi abbiamo la voglia e la forza per rilanciare la nostra città grazie anche ai collegamenti diretti con i partiti che governano a livello nazionale”.

“Non date retta alle tante fake news con le quali le parti avversarie hanno tentato di condizionare la campagna elettorale - ha dichiarato il senatore Berrino - la situazione è invece chiara: la città ha subito negli ultimi dieci anni un declino continuo, che è sotto gli occhi di tutti. Noi vogliamo ripartire dal 2003, dall’amministrazione Bottini, quando Sanremo era cresciuta in tutto alla grande e primeggiava in provincia, in regione e in Italia”.

Necessità di cambiamento, attenzione ai giovani e alle associazioni, ascolto continuo con i cittadini e grande disponibilità nel condividere le soluzioni per rilanciare Sanremo: queste le parole d’ordine che hanno espresso nei loro interventi Davide Verrando ed Ethel Moreno, uniti non solo in questa sfida elettorale ma anche da una forte amicizia ventennale. All’incontro hanno inoltre partecipato la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Veronica Russo, oltre ad altri esponenti del partito a dimostrazione della grande unità d’intenti che si respira intorno ai due candidati consiglieri per il Comune di Sanremo.