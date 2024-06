Ecco la programmazione al cinema di Sanremo dal 6 al 12 giugno,

Ariston– Me Contro Te - Il Film: Operazione Spie Orario 17.00 18.15 21.30. Dal 6 Al 9 Giugno 2024

Lunedi, martedì e mercoledì– Me Contro Te - Il Film: Operazione Spie Orario 17.00 18.15

Gravity orario 21.30 proiezione In 3d

Ritz– Kind Of Kindness orario 17.15 21.00 dal 6 Al 12 Giugno 2024

Roof1–Hotspot – Amore Senza Rete orario 17.00 19.15 21.30

Roof2–L’Esorcismo: Ultimo Atto Orario 16.45dal 6 Al 12 Giugno 2024

Furiosa: A Mad Max Saga Orario 18.45 21.30 Dal 6 Al 12 Giugno 2024

Roof 3–La Stanza Degli Omicidi orario17.15 19.15 21.15dal 6 Al 9 Giugno 2024

Lunedi, Martedì E Mercoledì- La Stanza Degli Omicidi Orario 17.15 21.15

Tunnel To Summerorario 19.15

Roof 4–L’Arte Della Gioia: Parte 1 Orario 17.00 20.30dal 6 Al 12 Giugno 2024

Centrale – The Watchers – Loro Ti Guardano orario 17.00 19.15 21.30 Dal 6 Al 12 Giugno 2024

Tabarin –If – Gli Amici Immaginari Orario 17.15 19.15dal 6 Al 12 Giugno 2024

Il Regno Del Pianeta Delle Scimmie Orario 21.15dal 6 Al 12 Giugno 2024

Si Comunica Che Dal 9 Al 13 Giugno Ci Sara’ L’Evento Cinema In Festa: Tutti I Film A € 3.50. L’Unico Film Al Prezzo Di € 4.50 sarà Gravity in quanto proiettato in 3d.

La biglietteria per gli spettacoli del teatro Ariston sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 21.