Diano Castello: vendeva droga nella zona di Imperia, marocchino fermato con la 'coca' in mano

La Squadra Mobile di Imperia ha arrestato a Diano Castello un marocchino di 46 anni (F.S.) già noto alle Forze dell’Ordine, mentre stava vendendo della cocaina ad un connazionale.

L’uomo, che ha nascosto la droga nelle parti intime, è residente in Toscana ma domiciliato nell’albenganese. Vendeva la 'coca' ad Imperia e Diano, dove ha una salda e fitta rete di clienti che la prenotavano e poi la ritiravano nei pressi di centri commerciali o parcheggi di noti supermercati cittadini.

Le vendite avvenivano in pieno giorno mescolandosi ai passanti, spesso alla clientela dei supermercati, effettuando gli scambi cocaina-denaro con la massima naturalezza, così da destare i minimi sospetti. La perquisizione del domicilio nell’entroterra di Albenga ha permesso di sequestrare, oltre che materiale utile al confezionamento ed alla creazione delle dosi, circa 2.000 euro in contanti. Ora è in carcere ad Imperia.