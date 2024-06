Giornata dell'Ambiente, oltre 200 studenti raccolgono rifiuti sulle spiagge di Ventimiglia (Foto e video)

A Ventimiglia raccolta dei rifiuti e pulizia delle spiagge in occasione della Giornata dell'Ambiente. Un'iniziativa, andata in scena questa mattina, che ha coinvolto gli studenti di tutti gli istituti superiori della provincia di Imperia.

Oltre 200 studenti si sono ritrovati al Resentello a Ventimiglia e, dopo i saluti del sindaco Flavio Di Muro e dell'assessore alle Politiche Ambientali Milena Raco, sono scesi sul litorale, armati di guanti e sacchetti, per raccogliere rifiuti di plastica e cicche di sigarette.

Un evento, accolto dal comune di Ventimiglia, proposto dalla Consulta provinciale degli studenti di Imperia. "In occasione della Giornata dell’Ambiente abbiamo accolto con vivo entusiasmo l’iniziativa proposta dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Imperia. Per noi è una giornata significativa perché diamo un messaggio tutti insieme alla cittadinanza: utilizzare i nostri beni pubblici, spiagge e il litorale con attenzione, cura del territorio, rispetto per chi le frequenta. E' un messaggio che vogliamo lanciare a residenti e turisti. Bisogna comportarsi bene in città, rispettare l'ambiente e la natura e avere cura delle spiagge evitando di lasciare materiali che possono anche creare problemi di sicurezza e ordine pubblico" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Oltre 200 studenti, provenienti da tutti gli istituti superiori della Provincia, si sono riversati sulle nostre spiagge per una giornata di raccolta di rifiuti. Li ringrazio, insieme all’assessore Milena Raco, per lo splendido servizio che hanno prestato alla nostra città".

A ogni istituto che ha aderito all'iniziativa (liceo Aprosio, liceo Cassini, liceo artistico Amoretti, liceo Vieusseux, istituto Ruffini Aicardi, istituto Fermi-Poli-Montale, istituto Colombo, istituto Polo tecnologico imperiese e istituto Marconi) è stata assegnata un'area del litorale costiero da pulire. "Noi ci siamo occupati di rifornire sacchi per la plastica e il Rur. Quest'anno riceverà il premio chi raccoglierà più plastica. Oggi sono presenti la Protezione civile per consegnare l'acqua ai ragazzi lungo il percorso, la Croce Verde Intemelia per intervenire e soccorrere in caso di necessità, la Teknoservice che ritirerà i sacchetti pieni e che ha fornito penne e block notes da dare ai ragazzi e la polizia locale per monitorare il percorso e informare in materia di Igiene ambientale. Gli uffici, invece, hanno dato le prime nozioni mentre io seguirò i ragazzi in bici e consegnerò i sacchetti in caso di necessità" - fa sapere l'assessore Milena Raco - "Ringrazio la professoressa Rosanna Pangaro e Andrea Guazzoni, presidente Cps, per aver scelto Ventimiglia, per noi è davvero un onore. Grazie ai ragazzi oggi Ventimiglia rifiorerà, il nostro comune avrà così la possibilità di essere ricordato per la sua bellezza".

In totale sono stati raccolti 88 sacchi di spazzatura, di cui 50 di materiale plastico e 38 di indifferenziata. La mattinata si è conclusa con la premiazione delle classi che hanno raccolto più materiale. La commissione, composta dal vicesindaco Marco Agosta, dall'assessore Milena Raco, dalla professoressa Pangaro e dal presidente Cps Andrea Guazzoni, hanno deciso di assegnare il primo premio, un tablet donato dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia per le attività didattiche, all’istituto alberghiero - IIS Ruffini Aicardi. Al secondo posto si è classificato l’istituto Fermi di Ventimiglia mentre è giunto terzo il liceo Angelico Aprosio di Ventimiglia, entrambi hanno ricevuto una targa.