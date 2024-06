L'olio dell'agriturismo Monaci Templari di Seborga è il miglior olio al mondo alla 'Dubai olive competition'

L’olio extravergine di oliva dell’agriturismo ‘Monaci Templari’ di Seborga è stato dichiarato il miglior olio d'Italia ed ha ottenuto la medaglia d'oro come miglior olio al mondo ‘Premium Evo’ alla Dubai Olive Competition.

Erano 80 le nazioni partecipanti. Nel 2024 l'olio dei ‘Monaci Templari’ è stato sottoposto al vaglio delle giurie più prestigiose del mondo, ottenendo un punteggio compreso tra 80 e 89 su 100, che testimonia l'eccellenza e gli è valso la medaglia d'oro, riconoscendolo ufficialmente come ‘Olio di Oliva Premium’.

“Credere nei sogni sempre – evidenzia il titolare, Flavio Gorni - perchè arriva sempre tutto quello che desideri di buono nella vita. La distinzione ottenuta evidenzia la sua qualità superiore, rendendolo una scelta privilegiata per gli appassionati di olio d'oliva. E tutto questo in due, con l'aiuto (nella notte di luna piena di ottobre) delle comunità tedesche e inglesi di Seborga come ‘Fattoria didattica’.”