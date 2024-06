Sanremo: chiuso il caso del giovane rapinato in via Roma, i ringraziamenti di Fratelli d'Italia ai Carabinieri

"Il Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia Senatore Gianni Berrino, il responsabile cittadino pro tempore Graziano Pedante e tutti i candidati della lista, esprimono il loro più sentito ringraziamento alla Stazione dei Carabinieri di Sanremo Comandata dal Luogotenente Paolo Farchetti che in tempi brevissimi hanno chiuso un caso di violenza e rapina su un minorenne, che ha colpito molto l'opinione pubblica.

Il pronto intervento dei militari dell'Arma restituisce tranquillità alla popolazione ma al contempo rimangono gli interrogativi su come sia possibile che in una cittadina tranquilla come Sanremo accadano episodi simili in pieno giorno e come sia possibile che ad un adolescente venga strappato il Crocifisso dal collo, senza rispetto alcuno. Le Forze dell'ordine sono sempre al fianco dei cittadini e Fratelli d'Italia da sempre è al loro fianco; al contempo riteniamo che sia necessario un controllo ancor più capillare specie con l'arrivo della stagione estiva e del crescente numero di persone in arrivo nella nostra Città, ben sapendo che gli uomini e le donne delle Forze dell'Ordine siano già impegnati al massimo delle loro possibilità".