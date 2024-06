Sanremo, Andiamo! il movimento civico di centro destra a sostegno di Gianni Rolando: “Un servizio per gli anziani soli: i pasti veicolati a domicilio”

Il movimento civico di centro-destra Andiamo! a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando, presenta un programma di grande rilevanza sociale, nel quale propone un servizio fondamentale per gli anziani soli: la consegna di pasti veicolati a domicilio.



“Questo servizio consiste nella distribuzione quotidiana, in un'unica soluzione, di pranzo e cena direttamente a casa degli anziani che ne fanno richiesta. La nostra proposta nasce dalla consapevolezza che molti anziani, vivendo soli, spesso evitano di fare la spesa o di cucinare, compromettendo così la loro alimentazione e di riflesso la loro salute” - afferma la candidata della lista Andiamo! Federica Cozza, che prosegue:”

Assicurare una corretta alimentazione è di vitale importanza per la salute e il benessere degli anziani. Il nostro progetto mira a garantire pasti completi e bilanciati, offrendo un supporto concreto e quotidiano a chi ne ha più bisogno. Questo intervento non solo migliorerà la qualità della vita dei nostri anziani, ma rappresenterà anche un segno tangibile di attenzione e cura verso una fascia della popolazione che ha contribuito a costruire la nostra comunità.”