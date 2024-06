Elezioni Sanremo: il candidato Gianni Rolando "Pronto ad inserire nelle partecipate anche l'opposizione" (Video)

A pochi giorni dalle elezioni di sabato e domenica prossima Gianni Rolando inizia a parlare di Giunta e di chi potrebbe essere inserito nella stessa, anche se di nomi ovviamente non se ne fanno.

“Ho pensato a tanti nomi che potrebbero andare bene anche se la mia eventuale futura amministrazione dovrà basarsi su tre presupposti: totale disponibilità di tempo, capacità nei vari ruoli e peso politico dei diversi partiti e liste, che raggiungeranno alla fine dello scrutinio”.

Nessun nome ma, qualche idea se la è già fatta su chi e in che ruoli mettere: “Certo che me la sono fatta e ho già in testa persone per il sociale, turismo e lavori pubblici”.

C’è anche il nodo delle partecipate e so che lei ha un’idea in merito: “Andiamo verso 5 anni difficili ma fondamentali per la nostra città, con tanti cantieri e problemi. Mi piacerebbe estendere alla futura opposizione alcuni ruoli nelle società partecipate, se ci saranno le condizioni politiche. Immagino, ad esempio, un Cda del Casinò a 5 con un esponente della minoranza ma anche un vice presidente del Consiglio dell’opposizione. Cercherei di avere una squadra il più ampia possibile. So che sul piano politico può sembrare difficile, ma penso sia importante per lavorare tutti insieme per un momento ‘topico’ per la Sanremo del 2025”.

Per le partecipate mi sembra sia una novità: “E’ una mia idea e non ne ho parlato con nessuno ma credo che, nel momento storico particolare della nostra città, si possa fare. Anche perché credo che, da sindaco di tutti, le opposizioni devono avere il loro spazio”.