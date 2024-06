Aggressione ad un minorenne a Sanremo, il plauso di Daniele Ventimiglia (Lega) ai Carabinieri

"Volevo porgere personalmente il mio plauso per l’operazione lampo cui i carabinieri della stazione di Sanremo comandanti dal Luogotenente Paolo Farchetti, hanno tratto in arresto due stranieri nordafricani per rapina aggravata ai danni di un dodicenne. Un fatto gravissimo, commesso da cittadini extracomunitari, nord africani che evidente non sono riusciti ad integrarsi, così come invece hanno fatto tanti loro connazionali che lavorano onestamente e perfettamente integrati.