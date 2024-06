Bordighera: ultimo incontro del ciclo 'I primi mille giorni: dalla gravidanza ai 24 mesi'

L’Assessore Martina Sferrazza ricorda che domani, mercoledì 5 giugno, alle ore 17.30 presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco si terrà il quarto incontro del ciclo 'I primi mille giorni: dalla gravidanza ai 24 mesi'.



Interverrà il pedagogista Gabriele Zanoni con una relazione dal titolo “Limiti, regole e saper dir di no”; i temi approfonditi saranno, in particolare, la “funzione di contenimento” dei genitori nei confronti dei figli e l’educazione al consenso.



“L’invito è per tutti i genitori, sia coloro che lo sono appena diventati sia coloro che lo sono già magari da qualche anno: sarà un’ottima occasione per confrontarsi su temi importanti per la crescita e lo sviluppo dei bambini” è il commento dell’Assessore Sferrazza. L’iniziativa fa parte del progetto 'Sostegno alla natalità' a cura di ASL1, dei Distretti Sociosanitari 1, 2 e 3 del Centro di Promozione Famiglia. ​