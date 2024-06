A Striscia la Notizia presentato in anteprima L’erbario di Libereso, il nuovo libro del giardiniere di Calvino

La presentazione a Striscia la notizia del libro di Libereso ha suscitato grande emozione tra i suoi numerosi fan presenti in tutto il paese. Da nord a sud della penisola è stato un susseguirsi di commenti positivi sui social. Il libro, che contiene bellissimi disegni e appunti scritti direttamente da Libereso, è un inno alla natura e alla straordinaria bellezza delle piante. La sua missione è quella di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della biodiversità e della conservazione dell'ambiente, incoraggiando tutti a prendersi cura del nostro pianeta.

“Con la sua sempre presente passione per il verde e la cura del giardino – commenta il curatore Claudio Porchia - Libereso ha saputo conquistare il cuore di molte persone, che non vedranno l'ora di immergersi nelle pagine di questo libro e lasciarsi incantare dal suo amore per la natura. Un libro che continuerà a ispirare e stupire chiunque lo sfoglierà, portando un messaggio di speranza e consapevolezza sulla importanza di proteggere e preservare la bellezza del nostro mondo. Voglio ringraziare in modo particolare Antonio Ricci legato a Libereso da una lunga amicizia basata principalmente sulla condivisione della passione per le piante e la natura. Una passione per bellezza del mondo vegetale condivisa da tutta la famiglia del patron di Striscia e che è testimoniata dallo straordinario recupero e promozione dei Giardini di Villa Pergola ad Alassio. E non è la prima volta che Striscia dedica attenzione a Libereso, basti pensare alle puntate interessanti con Cristina Gabetti sull’utilizzo delle erbe spontanee”.

“L'erbario di Libereso - Meraviglie della natura attraverso la matita del giardiniere di Calvino”, curato da Claudio Porchia, con la prefazione di Eleonora Matarrese, è stato pubblicato dalla casa editrice Semi Rurali.