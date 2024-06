Elezioni: il Senatore Gasparri di Forza Italia incontra a Sanremo Gianni Rolando (foto)

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando ha incontrato il Senatore Maurizio Gasparri, in città per visitare la mostra sul cinema allestita al teatro Ariston di Sanremo. Insieme al Senatore Gasparri erano presenti Simone Baggioli coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato al consiglio comunale di Sanremo, oltre ad altri esponenti della lista azzurra per le comunali matuziane.



“Una visita molto gradita quella del Senatore Gasparri - ha detto Rolando -, un esponente della maggioranza di governo, amico della nostra città e attento conoscitore del nostro territorio. Un legame, quello con i partiti al governo nazionale, che può essere il vero valore aggiunto per lo sviluppo di Sanremo, una linea diretta che sono sicuro favorirà la crescita della nostra amata città.”